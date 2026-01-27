38歲兒突失聯…母到場驚見「客廳有斷腿、臉被咬爛」！竟是幫友顧惡犬喪命

男子慘遭惡犬咬死。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

蘇格蘭拉納克郡魯瑟格倫（Rutherglen）2025年3月發生一起震驚社會的死亡案件，一名38歲男子山姆森（Scott Samson）被發現陳屍在卡斯爾芬路（Castlefern Road）住處，現場血跡斑斑，遺體被發現時還被一隻名為「米奇」（Mitch）的猛犬啃食。由於遺體嚴重毀損，至今仍難以判定確切山姆森究竟是逝世後才被寵物犬啃食，或是被寵物犬咬死，引發死者家屬強烈質疑。

好友入獄請他幫顧寵物犬…38歲男失聯「竟是遭啃食亡」！

根據太陽報（The Sun）等外媒報導，警方調查指出，該犬隻的主人是37歲男子史塔克（Neal Stark），史塔克去年2月因涉毒案件入獄前，先是將愛犬交由一名友人代為照顧，但該名友人後來外出度假，才將這隻4歲的犬隻轉交給山姆森暫時照料，然而山姆森去年3月突然與家人斷聯，其60歲母親莫拉格（Morag）因遲遲聯繫不上兒子而報警。當莫拉格抵達住處時，看見狗坐在走廊，而山姆森的斷腿則在客廳，現場一片血泊。

莫拉格當時被警方告知，山姆森疑似死於吸毒過量身亡，並未提及任何犬隻攻擊情況，她便在毫不知情的狀況下於去年4月替兒子舉行葬禮。由於遺體遭受嚴重破壞，前去葬禮的親友甚至無法瞻仰山姆森的遺容，只能以密封棺木安葬，莫拉格也因此未能與兒子做最後道別。

山姆森住處血跡斑斑。圖／翻攝自X

狗與遺體同處13小時！竟無人被起訴

莫拉格後來才得知，事發後警方曾派出捕犬人員攜帶盾牌與控制桿到場，卻因該犬情緒極度狂躁，無法將其帶離現場，警方竟讓這隻猛犬與山姆森的遺體單獨留在同一房間內長達13小時，莫拉格認為，兒子的遺體就是在這段期間內慘遭啃咬。直到數週後，莫拉格才收到兒子的驗屍報告，因遺體遭受極其嚴重的破壞，驗屍官竟無法確認山姆森究竟是遭惡犬活活咬死，還是在死亡後才被啃食，最後將其死因列為「無法判定」。

警方調查進一步發現，該惡犬非但未依法登記，還被犬隻品種專家鑑定為遭禁止飼養的「XL Bully」（加大型惡霸犬）。檢察署偵辦後，最終以「證據不足」為由，不起訴任何人，至於該犬則被安置於蘇格蘭每年花費納稅人數千英鎊收容XL Bully的犬舍。

莫拉格已正式向警方提出申訴，強調該犬不論是在兒子生前或死後發動攻擊，都屬於危險犬隻：「這隻狗吃掉了我的兒子，這頭邪惡的怪物狗吞噬了他的臉、他的喉嚨、他的舌頭，還有身體的其他部位，為什麼這隻惡魔狗還活著，卻沒有人需要為我兒子的死負責？為什麼他們要保護那隻吃掉我兒子的狗？」對此，蘇格蘭警方則回應： 「我們已收到相關投訴，目前正在調查中，將於適當時候作出回應。」



