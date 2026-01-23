38歲前主播張齡予懷二寶 一度失敗！醫曝「及早凍卵」是成功關鍵

38歲前主播張齡予宣布升格二寶媽，這段求子歷程並非一帆風順。儘管透過先進的PGS胚胎篩檢技術，首次植入仍以失敗告終，讓她一度陷入自責與沮喪。所幸當年30歲時預先凍卵的決定，為她保留8顆優質胚胎，最終在TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞醫師的精準療程協助下，第二次植入成功受孕。

前主播張齡予（左）在TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞醫師（右）的精準醫療下，排除試管變因，成功懷上二寶。(圖/TFC提供)

曾啟瑞醫師分析張齡予成功懷孕的三大關鍵，包括「年輕凍下優質卵子」、「精準醫療判斷」及「為母則強的韌性」。他強調，遇到難孕挫折的準媽媽們不應氣餒，應立即尋求專業醫師協助，透過先進醫療技術搭配個人化療程，逐步實現求子夢想。

張齡予早在30歲黃金育齡期便預先凍下13顆卵子，35歲時順利產下長子「小班長」。準備第二胎時，她透過PGS胚胎植入前染色體篩檢篩選最佳胚胎，本以為能如同第一胎般順遂，未料第一次植入失敗，令她備受打擊。

針對PGS檢測正常卻未能著床的情況，曾啟瑞醫師說明，PGS是在胚胎植入前透過切片技術檢測染色體是否正常，過程僅選取未來發育為胎盤的「滋養層」細胞，不會傷及發育為胎兒的「內細胞群」，好像從一顆樹的許多樹根中取樣，不影響整棵樹的生長。儘管PGS為目前臨床最先進的篩檢技術，但仍有20%的機率可能存在微小瑕疵或不著床，這是目前全球醫學無法完全排除的限制。

曾啟瑞醫師指出，試管療程的成功與否並非單一因素決定，即使是經過PGS判斷為正常的胚胎，在臨床上仍可能受到個體差異影響而出現未能著床的情況。尤其是胚胎正常率會隨年齡增長而遽降，根據1800個切片案例研究顯示，超過40歲的胚胎正常率僅剩15%。

曾啟瑞醫師指出，PGS進行胚胎檢測仍有約20%機率可能存在微小瑕疵，透過多重檢測把關，可提高試管成功率。(圖/TFC提供)

為使張齡予能夠成功懷孕，除了透過PGS篩選胚胎外，曾啟瑞醫師又再安排子宮內膜容受性檢測，精確定位出子宮內膜最適合受孕的時間點。在匯集成功三要素「好的胚胎，在對的時間，住進健康的子宮」後，幫助張齡予成功在第二次植入時順利受孕，圓了二寶夢。

由於長子「小班長」出生後患有先天性水腎，讓張齡予對二寶的健康格外重視。曾啟瑞醫師特別安排「雙重防護線」，除了第一步先以PGS篩檢正常胚胎，第二步則是於懷孕11至12週時進行非侵入性胎兒染色體檢測(NIPT)，此時胎盤細胞大量進入母體血液，透過母血篩檢，精準度會比胚胎時期更高，能夠提供父母更安心的保障。

回首這段求子路，張齡予以自身經歷鼓勵正在求孕的女性們，「如果小孩還沒來，可能只是還在貪玩，等緣分到了，一定會到妳身邊。」她特別想對30歲那年勇敢凍卵的自己道謝，「這是我人生最值得的保險、最不後悔的投資。」

曾啟瑞醫師呼籲，女性黃金生育年齡落在30至35歲，應盡早進行生育與凍卵的規劃，不僅能減輕心理負擔，更能讓女性在職場與家庭的生涯藍圖中，從容地尋求完美平衡。

