38歲喬科維奇五盤逆轉辛納 闖澳網決賽拚第25座大滿貫

塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）於30日晚間在澳洲網球公開賽男單4強賽中，再度締造經典對決。他歷經4小時9分鐘的激戰，以3比6、6比3、4比6、6比4、6比4逆轉擊敗衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），成功打破對戰5連敗魔咒，挺進個人生涯第38次大滿貫決賽，並朝第25座大滿貫金盃與個人第11次澳網封王邁進。

比賽過程高潮迭起，喬科維奇首盤失利後，盤數一度1比2落後，眼看2025年四大滿貫止步4強的劇本可能重演，38歲的他卻展現強韌鬥志，全場面對18個破發點成功化解16次。最終他在Rod Laver Arena的夜色中發揮驚人韌性，將比賽帶入決勝盤並完成逆轉，贏得現場觀眾熱烈歡呼。

賽後，喬科維奇情緒激動地表示：「老實說，我現在真的說不出話來；打了超過4個小時，現在都快凌晨兩點了，這讓我想起2012年與納達爾的決賽，那場比賽幾乎打了6小時。」

喬科維奇也幽默地回應與辛納的交手紀錄：「他之前對我5連勝，幾乎都有我的手機號碼了，所以今晚我只好換號碼了。」他讚揚辛納是「不可思議的球員」，總能將對手逼至極限，並感謝對方讓自己「至少贏一場」。

這場比賽也是喬科維奇自2024年法網對決塞倫多洛（Francisco Cerundolo）以來，首次在大滿貫賽事中打滿五盤。他將在週日決賽迎戰世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），後者稍早歷經5小時27分鐘的大戰，擊敗茲維列夫（Alexander Zverev），首度晉級澳網決賽，締造歷史。

對於即將與艾卡拉茲交手，喬科維奇笑說：「我看到艾卡拉茲後，他跟我說『抱歉延誤你比賽開始時間』，我則回他『我是老人家，需要早點睡』，我非常期待幾天後再和他對決。」

展望即將登場的冠軍戰，喬科維奇坦言：「今晚感覺就像已經贏了冠軍，但我知道幾天後還得回來，面對世界第一。我希望自己還有足夠的油量來應戰，那是我最大的渴望。」

若成功奪冠，喬科維奇將成為史上首位擁有11座澳網冠軍的選手，並刷新男子網壇大滿貫冠軍數紀錄，成為25冠得主。

