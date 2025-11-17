38歲坐擁10億！股神醫師辭職踩「1致命陷阱」崩潰 半年後悔重返職場

財經中心／王文承報導

醫師太燦38歲就實現財富自由，辭去醫生工作後，過度自由的生活並未帶來預期的快樂。（示意圖／PIXABAY）

隨著物價上漲與社會經濟壓力增加，許多人希望透過斜槓或投資提前實現財富自由。但當過早達到財務自由，反而可能面臨空虛與迷茫。一位坐擁50億日圓（約新台幣10億）資產的醫師太燦（たーちゃん），38歲就實現財富自由，辭去醫生工作。然而，過度自由的生活並未帶來預期的快樂。太燦辭職後最初沉迷遊戲，導致脖子疼痛，後改打麻將打發時間，但沒多久便對毫無束縛的生活感到厭倦。空閒太多，他甚至嘗試當沖股票，卻因沒有相關經驗，連連失利。不到半年，他便後悔辭職，最終重回職場。

股神醫師擁10億 辭職踩1陷阱重返職場



根據日媒《DIAMOND online》報導，太燦在《將50萬日圓變成50億日圓：1位投資父親給女兒的教誨》中首次分享自己如何在工作之餘，靠股票投資累積50億日圓的「3大投資技巧」。他指出，只要掌握「低買高賣的價值股、收益股與週期股」三種策略，即使再努力工作，也能賺到「永遠不需要擔心生活費的錢」。

太燦回憶，38歲時他決定實現財富自由，辭去醫生工作，婚後與妻子一起專注養育孩子。那段期間，他無法全心投資，投資績效也明顯下滑。但受到《富爸爸》的啟發，他認為自己已有足夠資產維持生活，因此成為全職投資者。

全職投資後，他的中長期持股策略讓空閒時間大增。最初，他沉迷遊戲，後改打麻將，但常與退休長者同桌，感覺格格不入。空閒之餘，他嘗試當沖股票，卻因缺乏經驗，連連失利。不到半年，他意識到「完全自由的生活不適合我」，決定重返工作崗位。

女兒的一句話給了他重新工作的動力：「爸爸，你做什麼工作的？」這讓他反思自己作為父親的角色，希望能以努力工作的父親形象自豪。

正巧，他的一位熟人邀請他擔任一家新醫院的副院長。他接受了邀請，但上任後卻發現現實與理想差距甚大。由於過去投資習慣，他習慣從商業角度思考問題，而院長則專注技術，理念衝突頻繁。最終，太燦選擇辭去副院長職務。

