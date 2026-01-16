38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床

河南洛陽一名38歲全職媽媽連夜嘔吐後突發大面積腦梗，緊急開顱手術雖保命，卻陷入失語癱瘓。（圖／翻攝自微博＠小莉幫忙）





河南洛陽一名38歲女子近日在家中照顧兩名年幼孩子時，突感身體不適，連續嘔吐整整一夜。家屬原以為只是腸胃問題，未料隔天病情急轉直下，女子陸續出現口眼歪斜、肢體無力等症狀，送醫後確診為大面積腦梗塞，情況相當危急。

嘔吐一整夜未就醫 血管阻塞急開顱

根據《大象新聞》報導，醫師指出，女子因主要腦部大血管阻塞，導致嚴重缺血，必須緊急進行開顱手術搶命。雖然手術後成功保住性命，也恢復意識，但目前仍處於失語狀態，並伴隨單側肢體癱瘓，已在加護病房治療超過20天，仍未完全脫離險境，後續復健與治療恐是一條漫長之路。

廣告 廣告

醫療團隊表示，該名患者年紀相對年輕，屬於少見但近年逐漸增加的腦梗個案，顯示腦血管疾病已有明顯年輕化趨勢。

丈夫哽咽曝：結婚19年從未旅遊

女子的丈夫在病房外受訪時情緒潰堤，哽咽表示妻子長期獨自在家照顧孩子，自己因工作與經濟壓力，結婚19年來從未帶她外出旅遊，「甚至連洛陽都沒離開過」，原本還計畫今年過年全家前往西安，卻沒想到一場突如其來的疾病，讓一切成了無法兌現的承諾。

他不斷自責，坦言無法接受孩子失去健康的母親，甚至哽咽表示「如果可以，我願意用自己的命換她的命」，也強調無論妻子未來恢復狀況如何，都會不離不棄、一路陪伴。

醫師也藉此案例提醒，嘔吐不一定只是腸胃不適，若同時出現劇烈頭痛、頭暈、肢體麻木、語言不清或行走不穩等症狀，可能是腦部病變警訊，應立即就醫。長期熬夜、壓力過大、飲水不足及高油鹽飲食，皆可能提高腦梗風險，民眾務必提高警覺，把握黃金治療時間。

更多東森新聞報導

醫起看／以為腸胃炎！11歲女童突癲癇「眼上吊」醫揭致命警訊

醫起看／她耳朵悶癢「長香菇了」！醫揭1習慣害發霉

陸女大生如廁滑手機肛門出血 醫驚：骨盆底肌退化像60歲

