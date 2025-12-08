38歲女打瘦瘦針「竟反胖2公斤」 醫：易有壓力、情緒化不適合

高雄一名女性成衣店老闆因壓力過大導致「瘦瘦針」不僅無效，反而體重增加。阮綜合醫院身心科洪櫻娟醫師指出，這名患者在施打減重針後不但出現噁心嘔吐、情緒焦躁等副作用，體重還增加了2公斤，最終確診為「壓力肥」，透過舒壓治療才成功減重。

瘦瘦針猛健樂的減重效果雖好，卻仍有一些副作用。（ 圖／小紅書@波士頓小綿羊）

這位38歲女性患者身高163公分、體重71公斤，雖然生活作息和飲食控制都相當自律，但工作與家庭壓力雙重夾擊，加上事事追求完美的個性，導致長期處於高壓狀態。她為擺脫3年來的產後肥胖困擾，與友人一同前往診所施打當下流行的瘦瘦針，卻意外出現嚴重副作用，不僅睡眠品質更加惡化，體重還逆勢上升2公斤。

洪櫻娟醫師評估後發現，患者的肥胖問題主要源自於壓力過大。經過針對性的舒壓治療，短短兩個月內，患者體內的壓力荷爾蒙水平明顯下降，內分泌系統逐漸恢復平衡，睡眠品質也獲得顯著改善。更令人振奮的是，患者不僅精神狀態煥然一新，體重更減輕了5公斤，讓她對於恢復理想體重充滿信心。

醫師解釋，俗稱「瘦瘦針」的減重針劑，實際上是一種治療糖尿病的降血糖藥物，其主要成分為腸泌素GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體促效劑。這類藥物的作用機制包括刺激胰臟分泌胰島素、抑制升糖素釋放以降低血糖，同時延緩胃部排空速度，延長飽足感並透過中樞神經系統抑制食慾，進而達到控制體重的效果。

「雖然目前醫學研究尚未確定GLP-1是否直接影響腦內血清素或多巴胺系統，但臨床觀察顯示，瘦瘦針可能對情緒產生影響。」洪櫻娟醫師指出，這類藥物可能導致患者食慾不振、進食不足，引發血糖波動，進而出現焦慮、易怒等情緒不穩定症狀。

此外，患者在施打期間還可能經歷噁心、暈眩、胃脹氣、便祕等不適，這些生理不適可能引發心理層面的負面反應，如感覺生活無趣等。特別是在減重過程中，體重變化、飲食限制以及對外表的焦慮，都可能造成情緒大幅波動。洪醫師特別提醒，有憂鬱或焦慮病史的人更容易在這個過程中出現情緒低落、空虛感、睡眠障礙，甚至產生憂鬱傾向或自我否定感。

減重後「維持才是重點」，使用者應同時改善不良飲食習慣，才能達到長期的健康減重效果。 （示意圖／Pixabay）

洪櫻娟醫師強調，任何治療都應遵循「身心整合」原則，藥物僅是眾多治療方法中的一環。真正的「自我修復」除了藥物外，還需要健康的生活作息、均衡的營養攝取、良好的社交支持系統以及適當的心理輔導等多方面配合。唯有心理和生理同時達到健康狀態，減重才能真正成功且不易復胖。

針對有意透過瘦瘦針減重的民眾，洪醫師提出三大建議：首先，施打前務必與醫師詳細討論過去的情緒或心理病史，包括長期被否定或貶低的經驗、職場壓力以及憂鬱或焦慮傾向；其次，施打後應密切觀察自身情緒變化，若出現明顯惡化，如持續憂鬱、無力感、對生活失去興趣、睡眠品質大幅下降或情緒失控等症狀，應立即回診考慮暫停或調整治療；最後，確保充足的營養攝取與良好的睡眠品質，避免過度節食導致低血糖加重情緒不穩，同時注意睡眠品質對壓力荷爾蒙、瘦體素及飢餓素分泌的影響，「美容覺」是舒壓減重的關鍵要素。

