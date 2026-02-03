38歲女星自爆「GD主動拉我坐大腿」還搞曖昧糾結T.O.P 網噴爆

娛樂中心／綜合報導

38歲大陸女星易易紫（Niki）近日竟在直播中拋出震撼彈，聲稱南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）曾對她有好感，甚至在私人聚會中「主動拉她坐大腿」。(圖/翻攝微博)

是真有其事還是白日做夢？38歲大陸女星易易紫（Niki）近年轉戰直播帶貨，為了流量頻頻爆料娛樂圈秘辛。近日她竟在直播中拋出震撼彈，聲稱南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）曾對她有好感，甚至在私人聚會中「主動拉她坐大腿」。此番言論瞬間引爆韓流粉絲怒火，網友更挖出她過去「碰瓷」多位頂流男星的黑歷史，狠酸「妳連保鑣那關都過不了！」

易易紫在直播中繪聲繪影地描述，當年在一次私人聚會上，GD主動將她拉到自己腿上坐。她更補充，後來在東京演唱會偶遇時，GD還主動跟她打招呼，讓她自信推斷「他應該挺喜歡我的。」

語不驚人死不休的她，雖否認自稱正牌女友，卻語帶曖昧地說：「當初如果一個不小心的話，有可能發展。」甚至還在直播中上演內心戲，表示自己當時覺得「在GD和T.O.P之間做選擇好困難」，彷彿置身偶像劇女主角的兩難處境。

易易紫於2024年曾暗示與T.O.P有過一段情，甚至以「前夫哥」稱呼對方。(圖/翻攝微博)

針對這番「坐大腿」言論，由於易易紫拿不出任何一張合照、影片或對話截圖，且對於時間地點含糊其辭，公信力備受質疑。大批網友湧入留言區嘲諷：「姐，該醒醒了」、「夢裡什麼都有」、「別說坐大腿，妳連李勝利（Seungri）的大腿都坐不到」、「GD的保鑣是吃素的嗎？」。外界普遍認為，這又是她為了直播帶貨，利用「黑紅」手法的行銷策略。

事實上，易易紫「蹭熱度」已有前科。她2024年曾暗示與T.O.P有過一段情，甚至以「前夫哥」稱呼對方；早前更爆料頂流男神楊洋「與女性友人在酒店親密接觸」。當時楊洋工作室在短短11分鐘內，僅用一個大大的「假！」字火速闢謠，狠狠打臉。如今她將目標轉向韓流天王GD，再次引發爭議，也讓她的爆料可信度降至冰點。

