38歲女模不忍了！直播開砲汪峰隱瞞婚史 「替他生女兒」卻沒名分

38歲中國模特兒葛薈婕過去跟男星汪峰有過一段情，未婚替他生下女兒「小蘋果」，但最終兩人依舊是無疾而終，近日，葛薈婕在直播中爆料自己在懷孕時，完全不知道汪峰有過一段婚姻，發言立刻掀起大家關注。

葛薈婕日前在直播中氣憤表示「不知道汪峰結過婚」，她聲稱懷胎5、6個月期間，因為居家養胎期間無聊，於是順手整理家務，豈料竟意外翻到汪峰的離婚證，這才知道汪峰對她隱瞞婚史，葛薈婕形容當下的心情，「我天都塌了」，氣憤到一度飆罵髒話，表示汪峰僅告知她有過女友，但完全沒提過他跟前任齊丹有過婚姻。

葛薈婕透露母親得知這件事後，曾勸過自己進行引產，不過她沒有同意，坦承當時還是戀愛腦，深信汪峰會悔改，雖然最終生下汪峰小孩，但兩人還是沒有步入婚姻，消息曝光之後立刻引起網友討論，有人替葛薈婕抱不平，表示「談戀愛不坦白自己離過婚對嗎」，部分網友則批評葛薈婕「少蹭點流量」、「都分開了不要提以前」，而汪峰則對葛薈婕的言論沒有做出回應。

葛薈婕在直播中提到不知道汪峰有結過婚。（圖／翻攝自微博）

