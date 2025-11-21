38歲女模未婚生女 怒轟「孩子的爸」汪峰隱瞞婚史

38歲中國大陸模特兒葛薈婕過去曾為歌手汪峰未婚生女。（圖／翻攝自葛薈婕、汪峰微博）





38歲中國大陸模特兒葛薈婕過去曾為歌手汪峰未婚生女，沒想到近日她在直播中透露，懷孕時根本不知道對方結過婚，是無意中翻到離婚證，「我當時整個人天都塌了」，消息曝光後，掀起網友熱議。

葛薈婕日前在直播中表示，懷孕約5、6個月在家養胎，因為閒著無聊就開始整理家務，沒想到竟翻到汪峰的離婚證，「我當時整個人天都塌了，沒跟我講過這事，我只知道他之前有女朋友，但沒跟我講過他結婚了。」

葛薈婕氣到一度飆粗口，當時她瞞著父母懷胎6個月，媽媽知道後勸她直接引產，「但我當時還是戀愛腦，我說我相信他會悔改的，我相信他是真的愛我的，我就把這個孩子生下來了。」不過最終兩人也沒有步入婚姻，而汪峰對此言論並沒有回應。



