38歲存款超過2千萬！他靠1檔ETF養2寶 理財妙招大公開

有一名38歲的上班族分享，自己從小康家庭出發，靠工作與投資累積資產的經歷，如今已累積超過2000萬元的存款。（示意圖／翻攝自Pixabay）





實現財富自由是每個人的夢想，日前有一名38歲的上班族分享，自己從小康家庭出發，靠工作與投資累積資產的經歷，如今已累積超過2000萬元的存款。他也分享理財妙招，表示自己全將「all in」一檔ETF，以不定期、不定額方式持續買進，而他的理財方式也引發一片討論。

原PO在Dcard發文表示，自己在23歲開始從事汽車業務，因遇到好老闆與良好人際關係，業績逐月提升，最高單月收入曾高達50萬元。他認為工作熱情是推動事業成長的重要動力，而他也曾去過酒店，沒想到在一個晚上花了6萬多元，回來懊悔到不行，也讓他好好下定決心，要好好理財。

廣告 廣告

在職涯發展上，他從汽車業務轉到新領域車貸業務，收入仍保持在平均30萬元左右，除了工作累積的資金，他也開始進行理財規劃，主要投資策略是全力投入台灣50成分股ETF（0050），並以不定期、不定額方式持續買進，加上只買綠（股價下跌）、不買紅（股價上漲），堅持長期複利增長的理念，讓他存款高達2000萬。

最後，他總結了自己累積財富的方法，那就是：對於本業要有熱情，投資只跟大盤，以及相信複利的力量。原PO強調，理財成功的核心在於「本金足夠」與「時間複利」，而且不要投資個股或跟隨短期熱潮，單純追蹤大盤表現，並持續累積被動收入。原PO也坦言「錢不是萬能，但沒有錢真的萬萬不能」，他也給自己設下期許，希望能在未來可以和太太、父母與2個孩子，都能不用為了生活擔心錢。

投資有風險 請小心謹慎

更多東森新聞報導

美版TikTok確定出售！美國投資團隊接手 交割時間曝

騙同仁投資！南市消防分隊長涉吸金案 遭羈押禁見

AI領軍台股再起！《理財必修課》講座揭「台灣未來50」投資密碼

