38歲張齡予宣布懷二胎！ 當眾戳氣球「揭曉性別」

38歲主播張齡予23日出席《健康零距離》三週年慶祝儀式，同時驚喜宣布自己再度懷孕的喜訊，在攝影機前戳默契球公布寶寶性別，二胎為女兒。

38歲張齡予宣布懷二胎（圖／三立）

談到孕期心情，張齡予也幽默回憶第一胎的「驚人食量」，坦言當時體重一度增加近30公斤，「一餐都吃五人份，大家都說懷孕一定會胖，結果是真的胖在我身上。」她笑說自己中午可以一個人吃五條越南法國麵包，開會從開始吃到結束其實已經吃了五條，連同事都被嚇到。也因為上一胎的經驗，這一胎她索性不再量體重，「上次真的被30公斤嚇到，這次不吃了！」