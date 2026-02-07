38歲才生小孩！蘿莉塔被問「這麼晚生不擔心嗎」霸氣回：建議女生都晚點生

藝人蘿莉塔在2023年生下女兒，當時已經38歲，在醫學上屬於高齡產婦。她透露，平時常被人問「這麼晚才生小孩，不會很擔心嗎」，但她的想法反而完全相反：「我真心建議女孩們都晚點生比較好！」

蘿莉塔直言，在現實生活中看過太多例子，都是媽媽太年輕就生小孩，可能因為還沒玩夠，很容易就成為不負責任的父母，「反倒是老媽媽們，雖然有時也會羨慕那些自由自在的朋友，但大部分時候，我們都是心甘情願全神灌注在小孩身上，反正已經出國去過好多地方了，該亂花的錢花過了，酒也喝不少，現在在家顧小孩，是另一種體驗。」

蘿莉塔現在全心投入照顧女兒。（圖片來源：臉書 綜藝媽咪 蘿莉塔）

不過，高齡生產還是有其缺點，例如蘿莉塔自己就感覺到「確實恢復速度沒有年輕女生快」，身體狀況也明顯變差，所幸還有點存款可以照顧自己，真的累了也可以請臨時保母，「不用跟誰拿錢看誰臉色，反正都40歲了，是會被叫長輩的年紀了。」

至於有些人擔心跟小孩年齡差距太大、可能會造成小孩年紀輕輕就要送走父母的情況，蘿莉塔也不以為然：「我說真的，醫療只會越來越發達。假設我活到80歲，小孩也40了，年齡足以面對生死。而且說個現實的，這樣就不會有什麼長照悲歌的問題。」

蘿莉塔透露，前陣子去錄製《綜藝玩很大》，聽到吳宗憲說了一段話，讓她非常認同：「只要娘家夠強大，就不用怕女兒被欺負。」她也自我期許，希望能成為給女兒足夠底氣的娘家，將來孩子即使婚後過得不開心，也可以勇敢地轉頭離開夫家，「這樣就夠了。」

