38歲江語晨狀態太好了吧！獨自帶雙寶也不憔悴的祕密：強迫自己每天運動、戒掉重口味，保養品愛用清單公開

（圖／取自 江語晨 小紅書）

曾於周杰倫的《最長的電影》音樂影片中出演女主角，後來在《不能說的·秘密》中演唱插曲《晴天娃娃》而走紅的江語晨，去年與外籍老公和平離婚，目前過著充實雙寶媽生活，近期江語晨在社群平台樂於分享居家生活、唱歌、育兒點滴收穫許多粉絲，許多人好奇在忙碌的雙寶生活中，她是如何保持那份宛如少女般的透亮感？江語晨坦言，保養最重要的不是繁瑣，而是「堅持」與「心態」。趕快來看看38歲江語晨多年的保養心得都有哪些？

淨透皮膚的基礎——卸妝是懶人美肌的唯一捷徑

江語晨認為，保養皮膚最重要的步驟就是「卸妝」＋「保濕」。對於忙碌的媽媽或上班族，她極力推薦追求高效且乾淨的清潔：

卸妝油鐵粉： 她透露自己是 FANCL 卸妝油的資深愛用者，至今已消耗超過 50 瓶。對於追求「懶人卸妝」的人來說，這款產品是她不變的首選。

分層呵護： 早晚臉洗淨後，她愛用多年的 La Mer 超能修護精華露、乳霜與修護精華油。保養時她特別強調，乳霜要搭配提拉按摩，且一定要順勢帶到頸部，確保細節不留歲月痕跡。

晚安面膜妙用： 有時會將乳霜「厚擦」作為晚安面膜，讓肌膚在睡眠中進行深度修復。

（圖／取自 江語晨 小紅書）

漂亮偽素顏秘密——輕薄妝感與細緻防護

超過 30 歲後，熬夜與忙碌容易讓素顏顯得憔悴。江語晨分享了她在鏡頭前與日常生活中，維持自然好氣色的防護清單：

底妝哲學： 出門前必擦 SPF50 的隔離霜，接著使用被譽為「小紫管」的香緹卡自然肌膚輕底妝。這款底妝質地薄透、妝感自然，能打造出像沒化妝卻氣色極佳的視覺感。

牙齒亮白小細節： 為了防止茶與咖啡造成的色素沈澱，她家裡常備環保吸管，從細節處維持完美的微笑曲線。

（圖／取自 江語晨 小紅書）

15 分鐘自律法則——飲食清淡與規律運動

江語晨提到，生完孩子後維持身材與皮膚狀態，靠的是一套「強迫式」的自律邏輯。

運動習慣： 無論多忙，她每天都會強迫自己運動至少 15 分鐘。這不只是為了燃脂，更是為了提升代謝，讓精神狀態更飽滿。

飲食斷捨離： 年輕時喜愛重辣、重口味，卻容易導致長痘與皮膚不穩。現在她轉向清淡飲食與營養均衡，皮膚自然變得健康且不易憔悴。她笑說，偶爾放縱可以，但長期保持清淡才是王道。

（圖／取自 江語晨 小紅書）

心靈保養——當一個快樂的「自己」

對江語晨來說，保養不應只是外在的，心情的放鬆才是最頂級的護膚。

睡前儀式感： 習慣在睡前泡一杯花茶、點上喜歡的香氛蠟燭。在床上看書或影片，回想今天、計劃明天。

給媽媽們的暖心話： 她感性分享：「不要因為有孩子就放棄自己喜歡的事情。媽媽快樂，小孩才會快樂。」雖然身分轉變，但妳必須還是妳自己，留一點時間與熱情給自己，這是每一位女性都需要學習的成長課題。

（圖／取自 江語晨 小紅書）





