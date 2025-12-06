38歲狼醫「5年侵犯38病患」 涉45條重罪GG了！

國際中心／綜合報導



病人因身體不適就醫看診，卻不幸遇上藉治療之名行侵害之實的狼醫，讓原本求醫的過程變成一場惡夢。英國出現1名38歲狼醫，行醫5年間共侵犯38名病患，其中多名受害者為未成年孩童。狼醫被控犯下共45項重罪，目前英國當局已結束調查，對涉案狼醫提起刑事訴訟。





38歲狼醫「5年侵犯38病患」逞獸慾！「涉45條重罪」被起訴慘丟工作

38歲狼醫5年侵犯38名病患，其中多名受害者未成年。（圖／翻攝自Ｘ ＠RoyalStokeED；右圖僅示意，非當事照片／翻攝醫院官網）

根據英國媒體《 Daily Mail 》報導，來自伯明翰的38歲納撒尼爾‧史賓塞（Nathaniel Spencer）過去任職於史托克市皇家史托克大學醫院（Royal Stoke University Hospital）、達德利拉塞爾斯霍爾醫院（Russells Hall Hospital），從醫期間對多名病患「伸出魔手」逞獸慾。史塔福德郡警方長期調查後發現，他在2017年至2021年間利用職務之便，5年內侵犯38名病患，其中多名受害者是未滿13歲的孩童。





因案情重大且複雜，檢警聯手展開深入調查，掌握明確罪證，昨（5日）正式對史賓塞起訴，檢察官班‧山普斯（Ben Samples）也表示「經過仔細審查所有現有證據後，我們認定有足夠證據將此案提交審判，且符合公眾利益。」。目前史賓塞的醫師執照已被當局暫停，接受司法調查，全案將於明年（2026年）1月20日開庭審理。





