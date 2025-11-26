38歲男星接拍「姐弟戀」短劇想被迷暈 女主角年紀68歲掀熱議
大陸短劇近年相當盛行，內容以灑狗血等誇張劇情聞名，擄獲一票粉絲，以短劇闖出知名度的演員鄭凱，日前在社群發文表示接演主打「姐弟戀」的劇集後，發現與自己有對手戲的女主角，居然已經68歲，讓他一度相當傻眼。
鄭凱在微博PO出一段自拍影片，對著鏡頭潸然淚下，一度讓外界嚇壞，以為發生什麼不好的事情，對此，他解釋拍短劇的日子來到第95天，接獲導演指示要演出「姐弟戀」的劇情，當下心情相當興奮，「聽說拍短劇可以天天被迷暈，我開開心心就進來了」，雖然如想像中有被迷暈的戲份，但不解的是女主角已經68歲，讓他提出心中疑惑：「姐姐年紀是不是有點大了，導演」。
PO文曝光後，立刻引起網友熱議：「就是拍給60歲的阿姨看的呀，不然你這姿色還能迷倒18歲小姑娘不成」、「不想拍可以拒絕，這筆錢不一定要賺吧」、「說明有這個市場需求，做演員就不要這麼挑戲」、「一堆電視劇不都是男的歲數大，女的就是年輕貌美，也沒人說一句不是」、「人家慶奶都在拍姐弟戀，你這位只有68歲，根本不算什麼」、「就當作是特別的體驗」。
據悉，這部短劇片名尚未定案，內容則是描述年輕男子剛進入職場後，與退休女教授產生感情的過程，不乏牽手及曖昧台詞等劇情。
