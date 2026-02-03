38歲男疑誤食菇類中毒「暈眩、意識不清」 衛生局回應了

台東卑南鄉周一（2）晚上，一名38歲周姓男子疑似誤食菇類，造成暈眩、身體不適，自行報案送醫，好在送醫急救並無大礙。

台東卑南鄉昨天晚間一名38歲的周姓男子自行報案，表示誤食菇類中毒，消防人員抵達後發現男子有出現暈眩、意識混亂的情形，雖然還可以自行站立行走上車，但救護車還是緊急將患者送醫，還好人沒有生命危險。

周男透露，晚上六點多吃完飯後就待在家中，結果到八點多時出現不舒服的症狀，發現有可能是晚餐吃到菇類才造成中毒，只是何種菇類他也說不清，表示他以為自己採了可以吃的菇類，但消防隊員在他住家內和週邊尋遍，都沒有看到任何菇類食物或植物。

台東縣衛生局表示，菇類是由該名男子自行種植，平日都有採食的習慣，研判應該是未將菇類清洗乾淨，才連同細沙一同下肚，導致身體不適。

台東／周芝彤 責任編輯／張碧珊

