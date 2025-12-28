38歲男腎病4期靠飲食改善健康！成功減重15公斤

一名38歲的保險業務員因應酬習慣，長期攝取高油、高鹽、高糖飲食，並頻繁飲用含糖飲料，導致體重飆升至95公斤，腎功能檢查發現已惡化至第4期，身體發炎指數達到1.7 mg/dL（建議值低於0.3 mg/dL）。經過醫師建議，他改變飲食習慣，8個月內成功瘦身15公斤，腎功能與發炎指數均顯著改善。

長期攝取高油、高鹽、高糖飲食，並頻繁飲用含糖飲料，體重飆升的同時也會導致腎功能惡化。（示意圖/pixabay）

根據家醫科與減重專科醫師李唐越的說法，脂肪不僅會改變體態，更像是一種「內分泌器官」，釋放發炎因子，讓身體長期處在慢性發炎狀態，腎臟就很容易造成長期傷害。

李唐越表示，這位保險業務員在調整飲食後，逐步以全穀雜糧如黑米、紫米取代精製澱粉，並增加多種顏色的蔬菜攝取，利用植化素抗發炎，蛋白質則以魚類為主，減少食用油炸、滷製及加工肉品。最終，患者未依賴藥物，僅靠飲食與生活習慣的調整，恢復了健康，並體悟到不良飲食對身體的深遠影響。

李唐越醫師提醒，腎臟病的形成並非一朝一夕，而是長期忽視身體信號所致。他建議大眾應減少攝取加工食品及含糖飲料，多選擇原型食物，並維持規律的生活作息，這些日常習慣皆有助於保護腎臟健康。

