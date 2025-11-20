38歲男自稱「台大學霸」徵女友！曝去年考上公務員 律師看傻酸爆

生活中心／朱祖儀報導

一名網友自稱是「台大學霸」。（示意圖／資料照）

現在有不少人會透過網路交友認識另一半，一名38歲網友近日發文徵女友，不僅自稱「台大學霸」，還透露自己去年剛考上公務員，希望有女孩可以主動聯絡他。不過文章一出卻吸引大批網友洗版，就連律師林智群看了也忍不住酸說，「38歲才考上公務員自稱學霸？」

該名網友在臉書社團「結伴同行單身交友谷」，以「台大學霸徵女友」為題發文透露，自己今年38歲，去年考上公務員，興趣非常廣泛，還PO出台大博士班學生證及公務員考試及格證書，希望有興趣的女孩可以留言或私訊。

不少人看了相當傻眼，「會用這當自己的條件拿來說嘴的，光聽就很倒彈」、「畢業超過5年還在講學歷？真不知該說啥」、「很少看到自稱學霸的」、「台大博士班當普考公務員，可憐啊」、「公職現在不吃香了，台積電、聯發科薪水都屌打你」、「很普的學經歷，真的就別拿出來說嘴了，自取其辱。」

面對眾人的質疑，原PO不甘示弱回嗆，並透露自己曾在生技公司當工程師，如今轉當公職。網友仍不買帳，看了紛紛勸告，「做人還是低調一點比較好」、「女生看到你在這裡回嘴，應該也不敢跟你認識了」、「光你在這跟網友嗆來嗆去，你還是單身好了，我也是公務員，我就很低調謙虛。」

對此，林智群也在臉書發文表示，「38歲才考上公務員自稱學霸？」認為38歲要比較的應該是房子、車子及收入，「都離學生時代多久了，學霸？可以吃嗎？你開心就好。」更在留言處指出，「學霸在學生時代把妹都沒優勢了，出社會後更是如此。」

