38歲男靠一招累積2千萬資產！ALL INㄧ檔ETF曝光

根據最新網路討論，一名38歲男性在Dcard平台分享個人理財成功經驗，引發廣泛關注與討論。該名網友表示，自己並非富二代出身，家境僅屬小康水平，18歲以前家中甚至還在租屋居住，既無負債也無資產累積。

這位網友的職業生涯始於23歲，當時進入汽車業務產業工作。根據其陳述，由於遇到優秀的主管指導，加上個人認真的工作態度與良好的待人處事方式，第一個月業績便接近10萬元。隨後業績快速成長，最高紀錄曾達單月近50萬元收入，並連續數月維持相近水準。在汽車業務領域工作兩年多後，他轉向車貸產業發展，雖然面臨更高挑戰，但平均月收入仍維持在30萬元左右。

廣告 廣告

在個人消費習慣方面，該網友表示自己物慾極低，對於酒色財氣等享樂活動缺乏興趣。他提及唯一一次前往酒店消費便花費6萬多元，事後深感懊悔，從此再未涉足類似場所。

投資策略部分，這位網友採取極度簡化的方式。儘管身邊不少人推薦各類保單或熱門投資標的，他除了小額購買美金保單外，幾乎將所有資金投入0050 ETF。投資方式為不定期、不定額，堅持「只買綠不買紅」的原則，完全不追逐AI題材股，也不碰觸個股投資，持續投入時間將近8年。

具體成果顯示，他在0050股票分割前的平均成本約為99元，目前持有72張。即使在市場高點也不賣出，低點時則持續加碼買進。他將成功歸因於簡單的原則：對本業保持熱情，投資只跟隨大盤指數，並相信複利效應的威力。

在家庭規劃方面，該網友透露太太曾赴美國生產第二胎，雖然花費百萬元，但他認為這筆支出能為孩子未來提供更多選擇權，相當值得。他表示「錢不是萬能，但沒有錢真的萬萬不能」，未來計畫為父母購買養老房產，希望給家人更多生活選擇。

這項分享在網路社群引發熱烈討論，許多網友對於如此單純的投資策略能夠累積可觀財富表示驚訝，也有部分網友開始重新思考自己的理財方式。

更多品觀點報導

進軍日本不動產市場 不動產投資信託（J-REITs）免燒腦

TISA台股基金人氣12強出列！規模成長20倍起跳 人氣王是它

