38歲自稱「台大學霸」去年考上公務員徵女友 律師看傻眼

不少人會利用社群平台徵求交友對象，一名38歲男子自稱「台大學霸」，去年剛考上公務員，除分享興趣，還附上博士班學生證與公務員考試及格證書，希望藉此脫單，貼文掀起網友討論，律師林智群也關注並轉發，直言「38歲才考上公務員，還自稱學霸？」

原PO於近日臉書社團「結伴同行單身交友谷」發文，自稱是「台大學霸」，今年38歲，去年通過國家考試，目前任職公部門，興趣廣泛，包括鋼琴、桌球、登山與看電影等，他同時也上傳台大博士班學生證與公務員錄取證書，希望透過社團發文徵到女友。

貼文曝光後，不少網友認為，公務員在交友市場已不具吸引力，若是科技業反而會比較吸引人，原PO氣得在留言區回嗆，稱過去曾在生技公司擔任工程師，如今轉公職，自認條件不差。

網友紛紛留言，「態度比學歷重要」、「自稱學霸很少看到有加分的」、「講話太衝女生會怕」、「現在寫公務員可能扣分」、「光你在這跟網友嗆來嗆去，你還是單身好了，我也是公務員，我就很低調謙虛」。

該篇貼文吸引律師林智群關注、轉發，原PO後續也刪文，林智群認為，38歲比的應該是房子、車子、收入，質疑「都離學生時代多久了，學霸？可以吃嗎？你開心就好」。

