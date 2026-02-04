38歲軟飯男「一夫多妻」夢想破滅！跟8女連生11小孩養不起 遭妻子拋棄睡車上流浪
日本網紅渡部龍太（38歲）曾因「自願當軟飯男」並同時擁有3名同居妻子而爆紅，然而近日在接受訪問時坦承，維持多年的「一夫多妻」生活已正式宣告崩壞。由於收入銳減加上家庭糾紛，原本的8人大家庭如今分崩離析，他更自爆目前身無分文，只能帶著唯一的妻子在車上度日。
經濟困境成導火線 大家庭正式解散
渡部龍太過去自創《一夫多妻頻道》，目標是超越德川家齊將軍，生下53個小孩。他在未與任何人登記結婚的情況下，與8名女子共育有11名子女。近年他與3名夫人及4名小孩共居，每月生活費至少高達80萬日圓（約新台幣16.3萬元）。
然而，這看似穩定的大家庭在去年底出現裂痕。渡部透露，原本支撐家計的YouTube收益大不如前，且他在「家族會議」上提出想出國增加更多夫人的構想，希望原有的三位夫人各自經營「單親媽媽頻道」轉型賺錢，此舉引發大房與三房強烈不滿，兩人憤而痛批「一夫多妻很噁心」，並在去年底帶著孩子搬離住處回娘家。
從月入百萬到全財產11萬 淪落車中泊
渡部龍太坦言，自己目前處於極貧狀態。雖然2025年曾有2300萬日圓的營收，但因扛有1000萬日圓債務，加上家庭支出龐大，目前帳戶餘額僅剩11萬日圓（約新台幣2.2萬元）。
因為負擔不起旅館費用，他現在與唯一留下來的二房彩花，以及兩隻寵物犬一起擠在自家車內睡覺，過著「真正的遊牧生活」。彩花受訪時表示，雖然曾擔心在車上肚子痛找不到廁所，但目前已逐漸習慣在休息站度日的生活，並表示：「雖然一夫一妻制感覺很新鮮，但我還是想繼續跟隨他。」
負債千萬仍不悔 宣布開啟「一夫多妻第二章」
儘管生活陷入困頓，渡部龍太的野心並未消失。他近日更帶領二房彩花前往迪士尼樂園進行正式求婚，兩人已準備辦理結婚手續，從過去的「事實婚」轉為法定的法律夫妻。他甚至還去拜見了二房的父母，意外獲得對方的開明支持。
渡部樂觀表示，近期上傳的「家庭崩壞紀錄片」流量極佳，下個月收入有望創新高。他更宣布將舉辦「夫人選秀」，開啟一夫多妻的第二章，目前已有6名不同年齡與職業的女性應徵，他堅稱：「我的使命就是要把這一切當成創作素材，繼續挑戰多元生活。」
