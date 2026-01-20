38歲辣媽網紅「豐臀手術」後慘死！俄假醫師無照動刀下場曝

38歲網紅辣媽整形後慘死。圖／翻攝自Yulia Burtseva IG

義大利籍網紅布爾采娃（Yulia Burtseva），4日遠赴俄羅斯莫斯科進行豐臀整型手術，不料術後發生嚴重過敏性休克，最終慘死。對此，俄羅斯調查委員會公布最新調查，表示幫她開刀的醫師竟是沒有執照的假醫師，其中「這舉動」成為致死關鍵。

綜合外媒報導，布爾采娃與丈夫住在義大利拿坡里（Napoli），時常在IG上曬出家庭生活，至今已累積7.8萬名粉絲，不料近日卻傳出她在整容手術後，病情惡化不幸死亡。

莫斯科偵查委員會5日發布新聞稿指出，已根據《俄羅斯刑法》第109條第2款「涉嫌過失致死」立案調查，目前正在進行多項法醫檢驗，「必要的官方和醫療記錄將很快被扣押。」

事後調查發現，這名「醫師」來自塔吉克，沒有醫學相關背景卻私下執業，且術前也並未對布爾采娃進行過敏測試，使用的手術材料更是由布爾采娃自行購買的。

報導指出，布爾采娃於手術當天，還在俄羅斯社群平台VK上分享她在莫斯科某咖啡館的影片，當時還輕鬆和粉絲們打招呼「莫斯科早安」，豈料卻成了最後身影。

此外，布爾采娃生前最後一次更新IG動態則是去年12月5日，當時她貼出一段與女兒的影片，死訊曝光後，大批粉絲湧入她的IG留言哀悼「迷人的女孩，怎麼會」、「願天國降臨，願大地安息」、「向逝者家屬致以慰問」。



