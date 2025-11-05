38歲阿達閃兵自首！經紀人61字不忍公開發聲了：全力配合後續調查

記者蔡維歆／台北報導

阿達因為閃兵自首。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

演藝圈閃兵風暴持續延燒，昨金鐘戲王薛仕凌才主動赴新北地檢署說明，檢方訊後，依妨害兵役及偽造文書罪嫌諭知薛仕凌30萬元交保。今（5）日又傳出38歲阿達涉閃兵，他低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保，稍早阿達經紀人也做出回應。

《夜市王》團隊主持人LULU、阿達、美麗本人三人入圍。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

阿達經紀人對此回應61字：「目前事情已進入司法程序，我們靜待及全力配合後續調查。也不好意思造成大家關注與困擾，謝謝所有關心的朋友。」而閃兵案涉及藝人已包括王大陸、棒棒堂男孩威廉、小杰，以及Energy成員坤達、書偉、前嘻哈團體大嘴巴成員、金鐘獎影帝薛仕凌、唐振剛，為數相當多，原本阿達不在討論名單中，沒想到今天直接自首。

而原本阿達合作的節目入圍金鐘，還有本屆走鐘獎，還有望繼續再拍第二季，沒想到如今爆出阿達坦承閃兵一事，對此電視台則表示：「目前還在了解狀況中，謝謝大家關心」；對於未來第二季合作狀況未有明確答案。

