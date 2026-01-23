38歲「飯店千金」主播突宣布懷二胎 再加碼「戳破氣球」揭曉性別震驚記者會

張齡予揭曉二胎性別。三立提供

38歲「飯店千金」主播張齡予今（23日）出席主持節目《健康零距離》播出三週年慶祝記者會，原本是歡慶節目長紅，沒想到現場驚喜連連。張齡予無預警在錄影前加碼宣布自己已懷上第二胎，更直接在活動現場安排了「戳破氣球」的揭曉儀式，隨着粉紅色氣球瞬間飄出，正式宣告二寶性別是女生。突如其來的雙喜臨門讓全場媒體與工作人員驚呼連連，為慶祝儀式掀起最高潮。

《健康零距離》播出三週年記者會。三立提供

計畫性凍卵迎來女兒

張齡予在記者會現場開心尖叫，直呼終於要生女兒了。她坦言第二胎其實是按照人生計畫前進，由於她早在30歲時就已經完成凍卵，並希望能讓大寶有個年齡差距不大的玩伴，因此一切都在規劃之中。張齡予表示，大寶似乎對妹妹的到來早有感應，曾莫名對著婆婆說「有事情要發生了，妹妹要來了」，讓婆婆一度不敢多言，深怕她期待落空。如今證實二胎是女孩，大寶也已經改口叫妹妹，讓她感到血緣的神奇。

高齡產婦的孕期挑戰

目前38歲的張齡予笑稱自己已步入高齡產婦行列，這一胎的身體反應與第一胎完全不同。她回憶懷第一胎時食量驚人，曾胖了近30公斤，一餐甚至能吃下五人份的食物，甚至在開會期間一個人吃掉五條越南法國麵包，驚人胃口嚇壞同事。因為前一胎增重過多導致心情沉重，她這次索性不量體重，改以身體感受為主。相較於首胎的狂吃，這胎她飽受孕吐之苦，曾有過開車在市民大道上因嘔吐感太強而緊急下車的經驗，對她而言是截然不同的考驗。

廣告 廣告

《健康零距離》。三立提供

帶球主持跨年體力過人

儘管身懷六甲，張齡予的專業表現依舊亮眼。她透露自己在主持跨年晚會時，其實就已經懷孕三個月，但因體態維持良好且女兒十分體貼，並未讓她感到過度疲累，當時身邊的人幾乎都沒發現。目前她的預產期預計在今年七月，對於工作充滿熱情的她，行程已經一路排到預產期前一週。張齡予也特別感謝節目團隊在孕期的體諒與照顧，讓她能持續在節目中為觀眾分享正確的健康知識。



回到原文

更多鏡報報導

Fumi阿姨女廁爭議延燒！變裝皇后飛帆昔日稱：寧願讓男生不舒服 舊片破62萬瀏覽「被讚爆」

蔡阿嘎員工耶嫩閃婚「為搶28萬紅包」？新娘「是二伯員工」 從「蘿拉霸凌低谷」到收獲幸福感動全網

高以翔逝世6年墓園現況曝光 陳建州「合照1:1籃球銅像」滿滿禮物惹鼻酸

從名醫到失蹤人口？女醫無奈曝家庭秘辛 「破億保單」金流曝光