38歲「8點檔娜美」認了旅遊認識新對象！感情現況曝光 媽媽過世後不急結婚生子

38歲的「8點檔娜美」張家瑋10日出席板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會，被問到過年計劃，透露因為忙著過年後要考的運動證照，有跟高雄家人說好先暫時不回家，紅包是否會先到？她笑說有先匯給家人，但是也提前說了：「今年比較薄一點。」

對於紅包比較小包，張家瑋解釋，因為約一年沒有拍戲，存款都用來投資自己，考一張證照就要花費1萬6千元，好在家人也都支持她。受訪時開玩笑說，想叫未來老公多賺點錢買房，自己賺的錢想買保險，但目前還沒這個對象，還嘆了一口氣，說要去拜一下月老。

提到感情狀態，張家瑋透露，因這兩年到處旅遊，認識的對象也都是「短暫社交」，很容易認識對象，但也很快就「掰掰」，沒機會多認識。媽媽過世後，她也覺得沒必要急著結婚生子。是否能接受遠距離戀愛？張家瑋坦言可能沒辦法，因為希望有對象陪在身邊，一起成長、互相照顧。

好友兼鄰居夏宇禾接連被拍到醉後緊貼李聖傑、富三代人夫，也曾發聲道歉。與李聖傑聚會時，張家瑋也在場，被問到夏宇禾近況，露出尷尬笑容，表示都有關心對方，表達：「需要的話我都在。」對方則過了一天之後才回訊：「還好，一切OK。」

因夏宇禾每次都是醉後出事，是否會叮嚀好友少喝一點？張家瑋笑說：「好，我會跟她說。但我相信她是成熟的大人，自己會知道，也不要給她太大壓力。」

