38藍委力挺徐欣瑩選縣長 陳見賢：堅守立院才是最佳選擇

國民黨新竹縣長初選競爭激烈，立委徐欣瑩9日召開記者會，獲得38位藍委到場聲援，立法院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」。對此，同為參選人的副縣長陳見賢回應，肯定徐欣瑩為國會不可或缺的關鍵戰力，呼籲她持續留在立法院，並盼共同促成「新竹鐵三角」，成為團結勝選的起點。

國民黨新竹縣長參選人、現任副縣長陳見賢。（圖／中天新聞）

陳見賢指出，徐欣瑩今年面臨史無前例的大罷免挑戰，國民黨新竹縣上下一心、全力反對罷免。徐欣瑩在關鍵時刻選擇堅守立法院，持續投入質詢與法案審查，最終成為首位罷免連署未過關的藍營立委。他肯定徐欣瑩在立法院的角色,認為她是國民黨在國會不可或缺的核心戰力。

陳見賢發言人田芮熙指出，當前國會攻防激烈，民生與教育政策亟需穩定且持續推動。在此關鍵時刻，讓一位獲得縣民投票、第三方公民監督平台肯定的立法委員，持續留在立法院發揮制度影響力，不僅是對國民黨最有利的選擇，更是對國家治理與公共利益最負責任的做法。

田芮熙表示，如同立法委員林思銘選擇堅守立法院，促成地方團結，已被黨內與基層視為最佳示範。唯有透過長期、穩定的國會投入，累積政策專業與制度影響力，才能真正提升國民黨在國會的整體戰力與社會信任。

國民黨立委徐欣瑩。（圖／中天新聞）

田芮熙進一步說明，徐欣瑩與林思銘皆曾擔任議員、立委等民意代表職務，長期為民喉舌；陳見賢則具備20多年民意代表與實際縣政治理的能力，長期全力輔佐楊文科縣長推動縣政。若三人各司其職、分進合擊，組成合作無間的「新竹鐵三角」團隊，展現鐵人精神的強大韌性，將被視為新竹縣整體治理與發展的最大助力，也將是縣民最具感受的實質福音。

田芮熙也提到，徐欣瑩於2022年重返國民黨，並於2024年在國民黨輔選之下成功當選立法委員。若於2026年此時再度轉換跑道、投入地方選舉，勢將中斷既有的國會布局，對國民黨整體國會戰力與公共政策推動而言，皆非最理想的選擇。她強調，「新竹鐵三角」的架構成型，將可共同促成團結、而非分裂。

國民黨立委林思銘。（圖／中天新聞）

田芮熙另外表示，就目前公開的民調來看，陳見賢支持度成長幅度最高，展現高度爆發力，誠摯感謝縣民力挺。現階段會勤走基層、凝聚基層支持動能，才是勝選的關鍵。

