38藍委提案刪除連任一次內規 傅崐萁可續爭取總召

立院國民黨團內規，黨團總召任期一年，連選得連任1次。因此原定總召傅崐萁本會期任期結束後就需交棒，但國民黨團7日黨團大會，由38位國民黨立委在今早的黨團大會共同提案，修改內規，取消連任限制。提案獲通過。因此也代表傅崐萁將可繼續參選並連任總召，國民黨是否將出現「萬年總召」也引發關注。

國民黨主席鄭麗文上任後，未來與國民黨團的連動備受關注，同時她與傅崐萁是否有辦法達成默契合作也是關鍵。不過今日黨團大會，藍委通過刪除總召連任一次的內規，也代表傅崐萁將可繼續參選並連任總召。是否與黨中央已有共識也是外界關注焦點。

書記長羅智強今出面證實，早上國民黨有38位立委共同提案，比照民進黨、民眾黨，解除總召只能連任一次的黨團內規，今天早上也已經修正通過，這是黨團大會的結果。

