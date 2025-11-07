38藍委提案刪除黨團總召連任一次限制 傅崐萁可再爭取續任

立法院國民黨團內規，黨團總召任期一年，連選得連任1次，現任總召傅崐萁原訂本會期結束後必須交棒。不過藍營今早（7日）召開黨團大會，38位黨籍立委共同提案修改內規，比照綠、白黨團規定，取消總召連任限制；提案獲通過。傅崐萁將可打破原有限制，爭取續任總召，並配合2026縣市九合一、2028年大選繼續打拚。

立院國民黨團今（7日）黨團大會通過提案，比照綠、白兩黨團規定，取消總召僅連任一次的限制，現任總召傅崐萁可以繼續爭取連任。（取自傅崐萁臉書）

2000年國民黨主席連戰時期，立法院黨團大黨鞭為中央政策會執行長，一任4年但任期無限制，經立院黨團提報數名人選後，再由黨主席決定。2016年國民黨大敗，第二次政黨輪替，洪秀柱擔任黨主席時，立院黨團改新設總召為大黨鞭，後經協調，黨團總召兼任中央政策執行長，一任2會期，得連任一次，內規實行至今。

國民黨主席鄭麗文上任後，與立院黨團的磨合、互動備受矚目，同時她與傅崐萁能否達成默契合作也是關鍵。

立院黨團書記長羅智強今證實，早上黨團大會，有38位立委共同提案，比照民進黨、民眾黨，解除總召只能連任一次的黨團內規，且已經修正通過，這是黨團大會的結果。

傅崐萁擔任立法院本屆（第11屆）會期國民黨團總召，除了強悍的問政風格，也屢次頑強對抗民進黨團的猛烈打壓、批判與衝突，加上黨內青少壯派立委積極監督，經常凸顯綠營執政的不合理，不過傅也因其作風，導致各界評價兩極。

之前大罷免、花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤等事，都將傅崐萁推到輿論浪口的尖端，如今他不再受任期限制，除代表他爭續爭總召職位，也表示他的領導風格，在程度上獲得黨籍立委肯定，支持他繼續領導黨團與綠營抗衡，以及2026縣市九合一選舉及2028大選等重要選戰的對奕。

傅崐萁（右）質詢時，經常與行政院長卓榮泰（左）針鋒相對。

