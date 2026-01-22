「38項新興計畫先行」綠委缺席協商 全案保留送院會處理

國民黨立委羅智強(後右)、民眾黨立委黃國昌(後左)今天在立法院財政委員會召開「38項急迫性新興計畫，立法院同意先行動支」協商會議。(記者叢昌瑾攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅智強、民眾黨立委黃國昌今天在立法院財政委員會召開「38項急迫性新興計畫，立法院同意先行動支」協商會議，部分官員同意動支這些項目，但部分官員未表達意見，出席的國民黨、民眾黨立委同意先行動支，民進黨立委缺席，會議主席羅智強宣布，全案保留送院會處理。

羅智強、黃國昌表示，今天協商的僅有附表38項新興計畫，而總預算延續性的計畫本來就可以使用，其他認為有急迫性要提出來同意動支，要再提，就會有另外會議流程可以處理，官員今天僅針對這38項是否有急迫性先同意動支。

民眾黨立委張啓楷現場詢問內政部，你們人事費沒有嗎？領不到薪水嗎？依照「預算法」，除了新興預算，所有延續性的預算和法定支出都是可以使用的，真的像民進黨造謠的只有2%可以使用嗎？你們真的照顧民眾就提出需要的新興計畫。

羅智強請內政部回答問題，人事費有不能使用嗎？內政部未回應，僅表示，「所有相關經費我們都期待立法院趕快審查」。黃國昌也說，發言超過這次院會交付的38個項目，協商無法處理。

