39位新世代選手齊聚 第二屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」見證榮耀

第二屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」頒獎典禮，發起人簡民惠（左六）及大眾教育基金會創辦人簡明仁博士（左七）專程出席。

由公益信託王楊嬌信望愛基金、財團法人大眾教育基金會共同設立的「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」，今年邁入第二屆，並於昨（21）日舉行頒獎典禮，今年獎金總額累積突破2100萬，並首次將獎項範圍擴大至青少年運動員。此次共39位新世代選手獲獎，其中更有19位選手寫下了「台灣第一」的全國紀錄，他們的實力與努力值得榮耀與掌聲。

「體育創紀錄獎」是台塑王家第三代、大眾集團千金簡民惠為紀念外祖母王楊嬌（王永慶夫人）而發起，旨在鼓勵在奧運、帕運等國際賽事中打破台灣紀錄的選手，提供高額獎金，目標是幫助台灣培養更多體育強項，並提升社會對運動員的關注與支持。發起人簡民惠在頒獎典禮中表示，未來創紀錄獎將持續拓展影響力，期盼透過實質的支持，為台灣體壇的人才培育注入持續動能。

本屆創紀錄獎聚焦具客觀紀錄的四大項目——田徑、游泳、舉重及場地自由車。針對個人賽事，刷新全國紀錄者可獲百萬元獎金，破全中運大會紀錄者則可獲十萬元獎金。創紀錄獎希望藉由實質支持，鼓勵更多選手挑戰自我，締造台灣體壇新猷。

本次典禮特別邀請到台灣體壇重要人物「舉重精靈」方莞靈、「小美人魚」黃渼茜，以及奧運中華代表隊醫療團隊林瀛洲醫師與蔡偉奇副院長為選手們獻上祝福。除了傳遞對新世代選手的鼓勵與支持，也期許在 2026 亞運與 2028 奧運的國際舞台上，能見證更多運動員創下台灣新紀錄。

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」由公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會設立。首屆以奧運及帕運中突破紀錄的選手為主要表揚對象，共有 20 位台灣頂尖運動員獲獎。今年則將獎項擴大至青少年運動員，希望讓更多處於成長階段、努力突破的新世代選手被看見。

對許多年輕選手而言，堅持訓練與突破成績的背後，往往伴隨著壓力與不確定性。創紀錄獎希望成為選手持續向前的力量，在追夢路上給予支持。於2025日本靜岡國際田徑賽及2025雲林全運會二度打破全國紀錄的 18 歲鉛球新星江靜緣分享：「對我來說，這個獎不只是肯定一兩場比賽的成績，更代表有人看見我們多年來的堅持與努力，這對選手來說是很大的鼓勵！」

值得一提的是，今年多位新世代選手成功刷新多年來未破的紀錄，展現驚人的潛力。例如：江靜緣在女子鉛球超越林家瑩自 2014 年以來的最佳成績；簡子傑在男子 1500 公尺項目打破黃文成自 1983 年保持的紀錄；李慈雲則在男子鐵餅刷新王耀輝 2010 年的紀錄。這些跨越多年、甚至跨世代的突破，不僅彰顯選手的堅韌與努力，也展現台灣體壇在人才培養與新秀育成上的深厚能量。

頒獎典禮特別邀請到首屆創紀錄獎獲獎選手「舉重精靈」方莞靈，以及近期於全運會奪金、為選手生涯劃下完美句點的女子 50 公尺蝶式全國紀錄保持人「小美人魚」黃渼茜擔任頒獎人。兩位前輩親手將獎項頒予舉重及游泳項目的得獎選手，傳遞對新世代選手的肯定與支持，也象徵著體育精神的延續。

回歸創紀錄獎頒獎典禮，方莞靈表示：「很榮幸能夠再度站上這個舞台，見證選手們的高光時刻並給予祝福，看到前輩們的堅持和後輩們的努力，這份拼搏的精神讓人為之動容，期待未來能夠看到更多人延續這份感動。」而黃渼茜在卸下選手身份後，將焦點轉向「傳承」，協助新一代選手的培育。對此，黃渼茜分享：「我想把自己的經驗分享給選手們，要享受比賽、保持對運動的熱情。因為正是這份熱情，讓我們在一次次挑戰中突破自我。」兩位前輩的現身，讓本屆典禮更添傳承意義，也展現創紀錄獎在支持新世代運動員上的價值。

第二屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」表揚 39 位來自田徑、游泳、舉重及場地自由車項目的破紀錄選手，實現獎項承諾，進一步落實對選手的擴大支持。透過今年的獎項，更多青少年選手得以在突破自我、持續前行的過程中被看見，也展現新生代運動員正在崛起的堅韌力量。