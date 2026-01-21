39化作戰計畫演練 驗證支援效能

記者張雅淳／臺南報導

陸軍39化學兵群煙幕營煙幕3連昨日實施作戰計畫暨戰備任務演練，官兵執行「煙幕掩護打擊部隊要港防護作戰」課目，展開實距離煙幕支援作業，於灘岸地形建立煙幕屏障，驗證部隊作戰支援能力與應變速度。

實施發煙與指管通信 精進戰備能力

為檢驗化學兵戰場遮蔽、掩護與遲滯敵情觀測能力，39化學兵群煙幕營煙幕3連昨日在臺南地區展開作戰計畫演練。此次演練重點著重於發煙作業與指管通信，在鑑測組教官全程督導下，依想定進行程序檢視與實地驗證，藉由施放煙幕模擬干擾敵情觀測，以利友軍機動與戰術運用，並強化官兵裝備操作熟稔度與作業流程，作為精進戰備任務整體效能的重要依據。

廣告 廣告

拂曉時分，官兵機動至戰術位置，依令進入各煙幕陣地後完成部署，運用燈號、旗號遂行情報傳遞，官兵接獲指令即依序操作，完成M3A3機械發煙器架設及啟動程序，以拉動泵浦方式使煙幕油霧化後施放。同時，測候所官兵同步量測風速、風向等天候資料，並繪製煙幕部署圖回報，供連長即時掌握煙幕飄移與覆蓋狀況，作為陣地調整與施放節奏修正依據，確保煙幕效果穩定到位，展現平日勤訓成果。

當滾滾濃煙迅速升起，巨大煙幕形成白色屏障，在短時間內遮蔽視野，覆蓋指定區域，官兵亦在模擬敵情威脅下實施警戒掩護，並藉實裝施放同步驗證裝備負荷效能與油耗表現，確保發煙作業順利，有效驗證化學兵部隊作戰支援效能。

官兵在灘岸地形建立煙幕屏障，驗證部隊作戰支援能力與應變速度。（記者張雅淳攝）

官兵操作M3A3機械發煙器，以拉動泵浦方式使煙幕油霧化後施放，使濃煙在短時間內覆蓋指定區域。（記者張雅淳攝）