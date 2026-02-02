【39化學兵群偵消營偵消3連期末鑑測】核生化綜合演練 協同作業迅速應變

記者張雅淳／桃園報導

陸軍39化學兵群偵消營偵消3連昨日實施期末鑑測，依想定模擬遭敵核生化攻擊情境，進行核生化下戰傷救護、偵檢與消除作業等綜合演練；官兵在時限內完成各項處置流程，透過實戰化操演，驗證部隊核生化防護與作戰支援效能。

為驗證部隊臨戰應變與任務支援能力，陸軍39化學兵群偵消營偵消3連昨日依想定模擬縱深防禦階段，由裁判官適時下達臨機狀況，檢視官兵於核生化威脅條件下之指揮程序與處置作為。演練過程中，官兵除熟練實施傷患救護外，並運用MDS-106輕型消毒器、MD-105重型消毒車及99式核生化偵檢車等裝備，依序完成核生化偵檢、污染區域標定，並開設人員消除站及車輛消除站等課目，展現平日勤訓精練成果。

在核生化戰傷救護課目中，官兵完成敵情處置與警戒，確認現地安全後，先行完成自身污染消除，再對受傷人員實施除污，隨後對傷患實施檢傷與分類。面對模擬彈傷並造成左上臂出血情境，官兵運用單兵戰傷急救包實施緊急救護，並置入鼻咽管維持呼吸道通暢等處置；隨後，依戰術後送流程，將傷患後送至救護站續行救治，確保人員安全。

戰況推演至下午，裁判官下達命令後，偵檢班駕駛99式核生化偵檢車及生物偵檢車前往目標區，並對周邊區域實施環境監測，掌握污染範圍與潛在風險；同時，連長綜合判斷後下令開設人員消除站及車輛消除站，消除班隨即前推至目標區；官兵全程著防護服，依任務分工搬運器材、架設設備，運用MD-105重型消毒車完成水囊汲水，並完成MDS-106輕型消毒器等裝備測試程序，最終在時限內完成開設，展現部隊迅速應變與協同作業效能。

官兵開設車輛消除站並實施輕型戰術輪車污染消除演練。（記者張雅淳攝）