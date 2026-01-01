39化學兵群足壘球賽 增進情誼聚向心

記者林睿奕／綜合報導

為凝聚官兵向心，陸軍39化學兵群偵消營日前舉辦足壘球競賽，在各連連長親自下場帶領下，參賽官兵卯足全力，場邊充滿熱情活力的加油聲，齊心協力爭取連隊榮譽。

營長張中校表示，參與足壘球競賽不僅舒緩官兵平日工作辛勞，亦能鍛鍊體能，建立良好運動風氣，更藉由團康良性競爭，深化官兵同袍情誼，促進單位認同。

