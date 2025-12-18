39家旅行社解散！12家遭撤照 黑名單一次看

觀光署宣布，39家旅行社解散，提醒參團旅客注意。（圖：桃園機場公司臉書）

寒假和春節旅遊旺季即將到來，交通部觀光署今天（18日）公布到12月17日為止的旅行業營運狀況，總共有39家旅行社解散、12家經觀光署廢止或撤銷旅行業執照。另外有9家旅行業保證金經扣押或執行。

觀光署公布39家經核准解散的旅行社，包括犇發國際、來客喜、台光大國際、永迎、盼遊國際、猴思特、新南向、藍灣、鯨宇國際、晟源、福倉、秘樂、天鷹、易瀚國際、易凱、天南、澎式日常、香格里拉、怡安、龍慈、朋來、東航、芊芊、興南、菁喜、比利、軒漢、博亞國際、捷誠、浩展國際、動力澎湖、巨麗、愛遊天下國際、菁英、特芙樂國際、佳寶、軒瑜旅網、四海一家、鄉閣。

廣告 廣告

經觀光署廢止或撤銷旅行業執照有12家，包括全球國際、松愛國際、諦陽、朝桂、新成長、台灣風獅、寶鑽、富康、世航、楓蓮、翔展、萬豪國際，被處分的原因大多是未補足旅行業保證金。

旅行業保證金經扣押或執行旅行社有9家，包括世航旅行社、朝桂旅行社、草屯旅行社、井昇旅行社、連晟旅行社、翔展旅行社、喜泰旅行社、休遊旅行社、跳島在地日常旅行。

觀光署呼籲，參團旅遊應選擇領有旅行業執照的合法旅行社並簽訂旅遊契約較有保障，千萬不要誤信沒有合法旅行社的網路或LINE揪團；合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員名單，可以到觀光署行政資訊網消保事項專區查詢。