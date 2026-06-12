39歲刑警猝逝…原因曝光！高雄警悼念：黑道剋星

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記者簡榮良／高雄報導

一次痛失好戰友、慈父、貼心丈夫！高雄一名2線三星警官王志銘，去年擔任左營分局偵查隊長，帶頭偵破轟動一時的黑幫角頭毒品槍殺案，只是案件偵破後，他在一次例行健康檢查中意外發現罹患腦瘤，病魔令他不得不卸下外勤職務，於今年5月轉調市刑大行政組長，第一天報到後就入院養病開刀；豈料，命運終究沒有眷顧這名鐵漢，今（12）日上午撒手人寰病逝醫院，享年39歲。市警局悼念他是「黑道剋星」，病逝消息傳開，讓曾共事的同事長官不捨落淚。

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據悉，王志銘前年偵破轟動一時的黑幫角頭毒品槍殺案後，進行例行健康檢查，卻意外發現罹患腦瘤，病魔令他不得不卸下外勤職務。（圖／翻攝畫面）

警方表示，市刑大行政組長王志銘，畢業於中央警察大學73期刑事鑑識系，並於2014年取得中央警察大學刑事鑑識研究所碩士學位，後續又於2025年警正班第34期結業合格，學歷完整。曾經歷刑事局南部打擊犯罪中心偵查正、後調任高雄市刑大偵八隊隊長，因表現傑出，外派林園分局偵查隊長，後續又於2024年9月2日派任左營分局偵查隊長。

王員於左營分局期間破獲多起重大刑案，其中最矚目的莫過於2024年8月22日發生於高雄左營區的羅姓男子遭槍殺命案，王員攜手左營分局偵查隊與高雄市刑大共同成立專案小組，順利偵破計畫縝密的殺人案，全案依殺人等罪嫌起訴9人；更於擔任刑大掃黑專責隊長任內，破獲以明仁會分會長自居之綽號「金毛」蔡姓男子治平案，更被同事封為「黑道剋星」。

市警局悼念他是「黑道剋星」，病逝消息傳開，讓曾共事的同事長官不捨地落淚。（圖／翻攝畫面）

王員刑事資歷相當完整，可說是刑事界的明日之星，卻突然因病過世，消息傳開，讓曾共事的同事長官不捨地落淚，同事和同學不勝唏噓。

據悉，去年王志銘在偵破黑幫角頭毒品槍殺案後，進行例行健康檢查意外發現罹患腦瘤，他知道自己再也無法勝任外勤刑事工作，因此將重心從辦案轉向與病魔搏鬥，於今年5月10日轉調市刑大行政組長，第一天報到後，隨即請假入院治療開刀，一心想盡快回到工作崗位；無奈造化弄人，於今日上午傳出在醫院病逝消息，享年39歲，身後留下一妻一女，悲痛不已。

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