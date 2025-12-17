39歲台8女星單親拉拔兩子長大 認了戀愛ing！鬆口「再婚、再孕」真實心聲

璟宣已是兩個青少年的媽。鄒保祥攝

39歲的台8女星璟宣曾有過一段婚姻，並育有兩個兒子，17日出席加入三立台8《百味人生》記者會，透露大兒子已經18歲，已經不用她操心生活，兒子們還會幫忙做家事，也會分享自己的感情狀況。至於自己的感情現況？她先是害羞笑說：「還行。」隨後坦言穩定交往「一陣子」。

但璟宣斬釘截鐵表示，「不可能」再婚，有跟對方說好是以「不結婚為前提」交往，就是互相陪伴就好。但若是不小心懷孕是否就會結婚？璟宣說：「我不會讓自己有機會（懷孕）。」好不容易把兩個兒子拉拔長大，可以「放手」，坦言完全不想再生小孩。

陳小菁（左）與璟宣劇中飾演姐妹。鄒保祥攝

不怕「空巢期」！安排自己考各種證照

兒子們也見過男友，但璟宣說會平均分配陪家人、男友及工作的時間，且現在小孩大了，假日通常都有自己的安排。雖面臨「空巢期」，但璟宣都會安排自己考各種證照，包括器械皮拉提斯、香氛調香等技能。



