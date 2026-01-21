39歲名模林又立2月「卸貨」升格新手媽媽 挺8個月孕肚再曝好消息

39歲名模林又立在去年低調嫁給大12歲的男友S先生，隨後傳出懷孕好消息，而她近期除分享即將在2月「卸貨」的好消息外，她與好友林可彤共創的品牌明星商品也將推出第二代加強版。人在美國的林可彤也計劃，將在3月返台工作探望林又立跟她的孩子。

39歲名模林又立即將在2月卸貨。（圖／ HYPHY 提供 ）

林又立分享，自己除了在懷孕期間研發新產品，也成為辦公室唯一一位孕期白老鼠，包括私密平衡噴霧和潔淨慕斯，每一批打樣她都二話不說擦在身上，因此她自信表示：「我怕早產，特別注重陰部環境管理，至今連暗沉都沒有發生，真的好想給大家看看before /after，但是怕辣到你們要去洗眼睛！」

回顧整個孕程，林又立坦言，懷孕初期因為工作壓力和荷爾蒙改變，睡眠不盡理想，但時至今日，她很驕傲原本孕期最容易發炎的「妹妹」非常健康。林可彤去年舉家搬到美國後，努力擴圈認識不少台灣、美國媽媽：「大家話題都聊很開，像是性生活減少、乾澀不適，聽了都覺得自己要好好備戰更年期。」

林又立（左）與好友林可彤（右）共創的品牌明星商品將推出第二代加強版。（圖／ HYPHY 提供 ）

人在美國的林可彤計劃3月返台工作探望林又立跟她的孩子，林可彤笑說：「對於又立未來的育兒人生，我真的怕說實話她會要封鎖我，雖然看著自己的寶寶會一直發自內心的微笑，但看到沒辦法好好睡覺的自己就會想…多花點錢在自己身上了！」

