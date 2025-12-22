39歲女子駕車衝撞桃園1社區圍牆 酒測值高達1.23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區大有路1處社區，今(22)日清晨4點多遭車輛撞擊圍牆，警方趕抵將車內人拉出，所幸39歲吳姓女駕駛僅有手腳輕微擦傷，但她酒測值竟高達1.23mg/l，她甚至還開車送朋友返家，警方訊後依公共危險罪嫌送辦。

吳女駕駛自小客車撞擊桃園區大有路社區牆面，桃園警分局小檜溪派出所與桃園交通中隊員警，立即趕抵現場進行交通疏導及事故處理，吳女僅有手腳輕微擦傷，與警方對話時些微語無倫次，酒測值高達1.23mg/l，已嚴重超標觸犯公共危險罪，據悉，吳女與朋友聚會飲用調酒後，先送朋友回家後，於返程發生事故，全案依法移請偵辦。

警方呼籲民眾飲用含酒精飲料切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人生命安全，將持續加強取締酒駕、以維護民眾安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

