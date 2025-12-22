39歲婦自撞社區圍牆 酒測值達1.23涉酒駕警依法送辦

cnews204251222a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名39歲吳姓婦人，今（22）日清晨4時34分左右，涉嫌酒後駕駛自小客車，衝撞路旁社區牆面，所幸身體只有輕微擦傷。桃園市桃園警分局表示，員警獲報立即趕抵現場，進行交通疏導及事故處裡，實施酒測後，吳女酒測值竟高達1.23，已嚴重超標，觸犯公共危險罪嫌。全案訊後依法移送偵辦。

警方表示，今日清晨4時34分許，吳姓女子駕駛自小客車，於桃園市大有路一帶，疑失控衝撞路旁社區牆面。轄區小檜溪派出所與桃園交通中隊員警，獲報立即趕抵現場，除交通疏導及事故處理，也救出吳女。

桃園警分局表示，現場發現吳女手腳有輕微擦傷，實施酒測後酒測值竟高達1.23Mg/L，已嚴重超標觸犯公共危險罪嫌。初步調查，吳女與朋友聚會飲用調酒後，開車送朋友回家，不料返程回家時，疑因恍神而發生事故，全案已依法移送偵辦。

警方呼籲，民眾飲用含酒精飲料，切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人生命安全。將持續加強取締酒駕、以維護民眾安全。

照片來源：桃園市警方提供

