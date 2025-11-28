39歲小池徹平升格二寶爸來台近況曝！維持童顏臉蛋秘訣太氣人

小池徹平時隔7年為《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會來台。（孫伊萱攝）

39歲日本童顏男神小池徹平時隔7年為《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會來台，年近40歲的他依舊維持凍齡外貌，被問到秘訣，他害羞笑說應該是「平常心」，平時只用化妝水「隨便」噴一噴，完全不特別保養，堪稱天生麗質，2018 年他與大3歲舞台劇演員永夏子結婚，育有兩子，此行也是他婚後首次訪台。

《死亡筆記本》音樂劇迎來10週年，以全新「交響音樂會」形式回歸，由全編制交響樂團現場演奏，台灣更是唯一海外站，主辦方特邀初代卡司柿澤勇人、小池徹平再度合體演出「夜神月」與「L」的經典組合，2人今（28日）與指揮Jason Howland出席演前記者會。

指揮Jason Howland（左起）、小池徹平、柿澤勇人出席《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會演前記者會。（孫伊萱攝）

小池徹平表示，距離他首次飾演L已過 10 年，雖然故事不變，但若現在重新詮釋，心境與理解方式都會不同，「交響音樂會把音樂和歌聲抽離出來，是與以往很不同的呈現方式，也感謝指揮重新編曲，我自己很期待。」他說，音樂劇的演唱方式與流行音樂不同，「要完全化身角色，比技巧更需要心境的投入。」

柿澤勇人則笑說，這次可能是他最後一次飾演夜神月，因此要盡情享受。他也覺得演出相對輕鬆，「因為不用演戲、不用對台詞，但音樂會形式對我們是全新挑戰。」他分享2017年來台時，謝幕時歡呼聲大到讓他誤以為自己是大明星，結果才發現觀眾幾乎都在等小池徹平，「所以這次我是來雪恥的，看看會不會更多人衝向我！」

柿澤勇人（左）、小池徹平分享演出心得。（孫伊萱攝）

談到7年來的變化，小池徹平認為最大差別是「成為爸爸」，「看世界的角度變了，也讓我對角色多了新體悟。」他也透露體能維持秘訣不是健身，而是每天陪孩子跑跑跳跳，「不知不覺就鍛鍊起來了。」相較之下，柿澤勇人自嘲「明顯老化」，以前年輕時下戲後能跟小池喝酒，隔天仍精神滿滿，如今已不復當年勇，「現在的責任感也變重了。」

《死亡筆記本》故事設定中，只要把名字寫進筆記本，對方便會在 40 秒內死亡。被問到想把哪些壞習慣「寫進筆記本」斷捨離，柿澤勇人秒答是「喝酒」。他坦言自己常會喝到斷片，隔天宿醉時總跟自己說不喝了，「但只要有人約，我還是會去。」小池徹平則笑說，沒有特別想改掉的習慣，「就算是不太好的，也不會想寫上去，反而想跟它好好相處。」

