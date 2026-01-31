39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導
39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
39歲台語歌后曹雅雯日前PO粗最新影片，引發粉絲討論。（圖／翻攝自臉書@曹雅雯）
曹雅雯透過社群分享在老家與媽媽一同享用零食的影片，畫面可見曹雅雯臉型明顯削瘦，氣色也與過去在舞台上妝容精緻、造型亮麗的狀態形成強烈對比。暴瘦模樣嚇壞大批粉絲，不少人擔心她的身體狀況心疼留言：「完蛋偶像太瘦了，稍微胖一點臉頰比較好看」、「太瘦了啦」、「雅雯變更瘦了，要好好吃飯哦，很喜歡聽你唱歌」。相關討論迅速在社群發酵，引發高度關注。
曹雅雯上傳最新影片，整尊暴瘦消風狀態，讓粉絲險些認不出。（圖／翻攝自臉書@曹雅雯）
事實上，曹雅雯長期以來遭到新加坡籍女粉絲跟蹤騷擾，對方甚至曾飛來台灣、在車站堵人，加上她2025年經歷喪父之痛，接連打擊讓她身心俱疲。最新近況曝光後，讓粉絲更加心疼，除關注外表的驚天落差外，也紛紛呼籲她多保重身體、好好休息，還有人叮嚀她「別只吃零食，要好好補充營養、顧好身體」。
曹雅雯（最左）2025年經歷喪父之痛，在父親歷史百日當天曬出與父母的同框合影。（圖／翻攝自曹雅雯IG）
原文出處：39歲曹雅雯「FB消失半個月」曬片！劇烈消風「驚天落差」網驚：認不出
