39歲李國毅變這樣！同台姚淳耀飆戲 「滿臉鬍渣」網認不出

記者宋亭誼／台北報導

社會寫實犯罪劇《成名在望》今（6）日正式宣布由獲得金鐘獎戲劇節目男主角獎提名的李國毅、金鐘影帝姚淳耀，以及榮獲金馬獎最佳女主角與金鐘獎戲劇節目女配角雙金提名的蔡亘晏領銜主演，黃金卡司齊飆演技，共同演繹這場「夢想在成長路上被現實吞噬，生活成了生存」的社會寫實故事。

（左起）姚淳耀、李國毅、蔡亘晏同場飆戲。（圖／瀚草文創提供）

姚淳耀在《成名在望》飾演的羅冠豪原本前途無量，理應成為備受矚目的科技新貴，卻因為突發的意外轉折，成了一名在汽車保養廠工作的落魄男子，他笑著說：「劇組特別安排我去汽車維修場實習，從對車子一竅不通，到能拆解零件、換機油、換輪胎，很有成就感！只是練習完開自己的車回家，都會戰戰兢兢地想，不知道輪胎有沒有鎖緊？」

廣告 廣告

姚淳耀以略顯頹廢的外表，展現角色的掙扎與沈重。他提到羅冠豪這個角色的特別之處在於個性的轉變，「從高中生成長為成年人，每個階段都有截然不同的轉變與層次，和我本人的個性也很不一樣，詮釋起來很有挑戰。」

李國毅（左）與姚淳耀（右）對於兩人共同演出感到相當開心。（圖／瀚草文創提供）

李國毅在劇中飾演不得志但堅守正道的警察陳志偉，為了呈現角色歷練後的形象，他特別留起鬍子，展現前所未見的全新樣貌，李國毅表示，「從角色內心轉變到整個外型的塑造，跟以往的角色都有很大的不同。」陳志偉個性外冷內熱、理性與情感交錯，他坦言：「我能理解志偉冷靜外表下藏著強烈情感的狀態，現實生活中我們都曾經在理性和情感之間掙扎。不過我自己會讓情緒釋放，不會那麼壓抑或極端。」

為了貼近角色，他刻意壓抑自然反應，體會理智被痛苦禁錮的矛盾感。此外，為了詮釋刑警的專業形象，李國毅接受特別訓練，包括持槍、攻堅、防守等等實作，他深有感觸地說：「對我而言，這不只是演一個刑警，而是在問自己：『當正義失靈，人還能保持人性嗎？』正義若無人性支撐，就會變得冰冷；人性若無正義引導，就可能會墮落。這股人類內在本能與外在秩序的拉扯，是這個角色表演的重點。」

蔡亘晏則飾演嫁入豪門的女團偶像魏欣妤，一開始接到邀約相當興奮，讀完劇本後被角色成長歷程深深吸引，「欣妤對人生的藍圖有自己的想像，從年少的純真陽光，逐漸變成連自己都不認識的模樣，為友情付出，也曾因迷茫做出自私的選擇。」她笑說，自己與角色最像的地方，是年輕時都有一個歌手夢。《成名在望》預計2026年播出。

更多三立新聞網報導

《與惡2》神準預言！薛仕凌成閃兵族慘翻車 「媽媽」楊貴媚發聲了

癡心人妻形象大轉變！《願望》女星抱怨尪「台北孔劉變恐龍」：想離婚

退伍後首合體！BTS Jimin、柾國「極樂瑞士」全被拍 粉絲暴動嗨翻

不受閃兵影響！薛仕凌確定擔綱《女外科2》男主角 電視台二度發聲

