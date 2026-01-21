39歲林又立懷胎8個月巨肚照曝光 公開私密處驚人狀態：辣到洗眼睛！
名模林又立懷孕約8個月即將「卸貨」，她與好友林可彤共創的品牌推出私密處噴霧保養新品，林又立笑說，自己成為公司唯一一位孕期白老鼠，包括私密平衡噴霧和潔淨慕斯，每一批打樣她都二話不說用在身上，對於私密處狀態相當自豪。
39歲高齡懷孕的林又立坦言：「我怕早產，特別注重陰部環境管理，至今連暗沉都沒有發生，真的好想給大家看看before、after，但是怕辣到你們要去洗眼睛！」回顧整個孕程，林又立坦言懷孕初期因為工作壓力和荷爾蒙改變，睡眠不盡理想，但時至今日，她很驕傲原本孕期最容易發炎的私密處非常健康。
林可彤住美國不忘推銷自家產品
林可彤已是兩個孩子的媽，現在舉家到美國生活，計劃3月返台工作以及探望林又立跟寶寶，林可彤笑說：「對於又立未來的育兒人生，我真的怕說實話她會要封鎖我，雖然看著自己的寶寶會一直發自內心的微笑，但看到沒辦法好好睡覺的自己就會想…多花點錢在自己身上了！」
林可彤在美國努力擴圈，認識不少台灣、美國媽媽：「大家話題都聊很開，像是性生活減少、乾澀不適，聽了都覺得自己要好好備戰更年期。」也藉此大力推銷自家產品，自誇表示：「我現在穿脫內褲都覺得自己是少女嗎？這是仙女的味道！」朋友戲稱林可彤是「女明星界的安陵容」，因為她親手參與產品調香，她則笑喊：「今年希望以此產品增加台灣的生育率！」
