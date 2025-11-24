39歲男子家中舉槍自戕亡

市警、消於23日晚間6時左右分別接獲報案，指孝東路某大型社區有男子受傷，警消馳赴現場，發現李姓男子（39歲）倒臥在住家臥室浴廁內，頭部受到槍傷，現場血跡斑斑，地上並留有一把德製華瑟P99半自動手槍及60多發子彈，消防人員火速將李送往基隆長庚醫院急救，警方也隨即封鎖現場，通報鑑識人員採證，並調閱社區監視器查看。

警方調閱社區監視器，並採集案發現場跡證，確定案發當時只有李姓男子一人在屋內；另調查發現，李姓男子近來心情不佳，生前曾與妻子及一雙兒女語音通話，之後便在臥室浴廁內舉槍朝頭部開槍自戕。

廣告 廣告

檢警24日上午相驗，檢視李姓男子生前和兒女對話及通聯，研判應是單純自殺案件；全案目前由警二分局針對槍械來源，以及李姓男子自戕原因，繼續擴大偵辦。

臺灣新生報關心您︰勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。安心專線：1925、張老師專線：1980、生命線專線：1995。