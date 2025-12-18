39歲華航林依晨要生了！倒數卸貨曬9個月「巨大孕肚」 真實狀態曝
娛樂中心／台北報導
前空姐趙筱葳（Ivy）有「華航林依晨」2016年曾和「醫界王陽明」賴弘國有過一段半年的短命婚，去年梅開二度，今年7月5日驚喜宣布夫妻倆終於迎來期盼已久的寶寶，性別是男生，昨（18）日她公開一系列「卸貨前」的絕美孕婦寫真，9月孕肚曝光。
照片中，Ivy身穿純白色的平口抹胸與短褲，披著慵懶的針織外套在屋中、綠色庭院取景。只見她9個月大的孕肚十分圓潤，一臉洋溢即將為人母的幸福笑容，儘管快要卸貨，但她的手臂與雙腿線條依舊緊實纖細。Ivy也在貼文中透露孕期來到36週又4天，距離預產期僅剩最後倒數24天，回首備孕期間，她坦言曾經陷入低潮自問：「成為了母親，我還特別嗎？多數人都能擁有的平凡人生，是我想要的嗎？」如今看著隆起的肚子，她笑看過去那個自命清高的自己，此刻覺得自己特別地美、特別地了不起。
而她先前也曾坦言經歷了一年佛系自然備孕，「最後半年我還是走進了生殖醫學作檢查、吃藥、打針，當然醫師也建議這個年紀直接做試管最有效率，最後我也接受了。只不過在做試管之前想要讓身體休息一下，讓心靈沉澱一回兒，然而，沒想到我們還沒開始度假，就自然的懷孕了」。
