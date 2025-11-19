39歲鍾瑶爆新戀情！昔遭吳慷仁狠甩 甜牽對象是2年前的他

鍾瑶2年前就被拍到與攝影師Kair約會，如今認愛。翻攝自鍾瑶臉書



39歲女星鍾瑶2017年被吳慷仁無預警分手，讓她十分錯愕，曾說不想再交往圈內人。近來她傳出新戀情，被拍到和攝影師Kair牽手逛街、騎共享單車，互動熟稔又親暱。經紀公司今（11/19）回應，「有不錯進展就祝福」，盼外界給空間。

其實鍾瑶和Kair在2023年就被拍到約會，只是當時她澄清只是朋友，經紀人還稱「不是她的菜」否認戀情。不過，經過2年發展，兩人似乎已從朋友變成情人，CTWANT本月5日發現，兩人從她住處一起出門，穿著寬版牛仔褲、戴起帽子，悠閒打扮頗為相似。

兩人邊走，鍾瑶主動伸手牽男方，隨後各自騎著共享單車前往蔬食自助餐吃飯，再散步回家，路上Kair自然地伸手摟著鍾瑶，買完水果後再一同返回她住處。

對於鍾瑶新戀情，經紀人回應：「感謝大家關心，因為對方也算是圈外人，如果有不錯進展就祝福，藝人私生活公司不過問，盼外界用溫柔的視線給予一些空間，是與不是都為她開心。鍾瑶11/25有新書上市，也即將有新戲要播出，希望都能有好成績。」

鍾瑶曾和吳慷仁、曹晏豪等圈內男星交往，2015年與吳慷仁因拍戲擦出火花，2年多後吳慷仁以「自己個性彆扭」為理由提出分手，鍾瑶曾坦言當時是「欲哭無淚」。結果兩個月後，吳慷仁與邵雨薇約會，一度造成演藝圈話題。她與小3歲的曹晏豪也因戲擦出愛火，2021年分手，曹晏豪後來閃婚，鍾瑶大方送祝福。

