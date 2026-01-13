39歲陳右欣接台肥總經理！刪除辭行貼文引更多聯想

台灣肥料公司近期發生高層人事異動，前台南柳營區農會總幹事、農業部專委陳右欣轉任台肥總經理。此人事案因其職務與薪資大幅躍升引發外界關注，遭質疑為政治任命。

陳右欣日前發文表示自己將擔任台肥總經理，前去向農業部長陳駿季辭行，但不久後又悄悄刪除。（圖／翻攝自網路）

陳右欣日前在社群平台發文透露將接任台肥總經理，並貼出向農業部長陳駿季辭行的照片，但該貼文隨後遭到刪除。台肥於去年底公布此人事案，現年39歲的陳右欣從農業部專委直升台肥總座，被外界視為「三級跳」。台肥資本額達98億元，擁有龐大土地資產，總經理年薪推估約7、8百萬元。

陳右欣。（圖／翻攝自陳右欣臉書）

陳右欣背景深受矚目，父親為柳營農會前總幹事陳宇翅，公公為台南市前議員陳進雄。她在賴清德擔任台南市長期間曾任職於農業局，2016年在爭議聲中獲聘柳營農會總幹事。2023年總統大選期間，她協助動員全台七成農會幹部挺賴，展現深厚人脈，被視為賴系人馬。

針對此人事案，農業部內部反應兩極。雖然對於陳右欣高升不感意外，但內部人士指出，陳右欣轉任農業部專委兩年期間表現平平，對其印象僅止於「常提及與總統府關係良好」，甚至有聲音質疑其憑何資格接任台肥總經理一職。

