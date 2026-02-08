390萬買50瓶高價酒能轉賣牟利？ 假「美女酒商」騙得老翁團團轉

〔記者王冠仁／台北報導〕郭姓老翁某次在網路上輾轉認識一名女網友，對方聲稱有一名美女酒商朋友，有管道可以取得某種日本製的高價酒款，還說這種酒在其他國家相當搶手，如果取得可以立即高價賣出、大賺一筆。郭不察，跑到住家附近銀行要匯款390萬打算買50瓶，但行員發現異狀，與警方聯手阻詐，最終員警揭穿詐騙集團謊言，他才放棄匯款。

警方調查，郭姓老翁日前透過社群網站，輾轉認識一名女網友，對方每天對他噓寒問暖，漸漸取得他信任。不久後，對方聲稱要介紹另名美女酒商朋友給他認識，女酒商也是每天頻頻向他傳訊息聊天，讓他每天樂得合不攏嘴。

女酒商不久後告訴郭，聲稱近來有一款日本製作的高價酒，在其他國家相當搶手，她有特殊管道可以優先取得，取得後再脫手轉賣，可以大賺一筆。郭姓老翁不察，跑到住家附近的國泰世華銀行臨沂分行，打算臨櫃匯款390萬買50瓶酒，想匯款到對方所說的指定戶頭，但行員關懷提問時發現異狀報警。

轄區員警趕到後，郭如實說出匯款目的，還堅稱自己一定沒有被騙。但員警推算，390萬元買50瓶酒，等於一瓶要價7萬8千元，員警於是追問是哪種酒？沒想到郭想了半天，居然連是何種酒款、哪種品牌都說不出來；警方再追問女酒商所屬的公司名稱為何？郭兩手一攤也說不知道。

員警直覺有異，認為郭遇上詐騙集團，於是查詢他想要匯款的戶頭，沒想到居然不是公司帳戶，而是個人帳戶。員警這時確信他遇詐，於是進行反詐騙宣導，向他說明詐騙集團慣用話術及實際案例，耐心剖析可能造成的重大財務損失，他最終打消匯款念頭。

警方呼籲，詐騙集團常以社群媒體、交友平台為媒介，設下「愛情陷阱」或「投資保證獲利」等話術詐財，呼籲民眾網路交友或投資務必保持警覺，遇有可疑金錢往來應再三查證，可撥打165反詐騙專線或110報案諮詢，共同守護辛苦積蓄。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

