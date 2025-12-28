3A大作不用再等10年？Level-5社長預言：AI能讓開發縮短到2年

隨著 AI 技術發展，越來越多科技公司開始投入實際應用當中，來解決許多日常繁瑣的任務，大幅度縮短不少的作業時間。而知名日本遊戲開發商 Level-5 ，最近因為《光與影：33號遠征隊》取消得獎資格一事，再次被挖出公司同樣也有使用 AI 一事，甚至傳出關於「80 到 90%程式碼都是 AI 所寫」的說法。對此 Level-5 的社長日野晃博，特別在 X（推特）上發文解釋。

過去 Level-5 就大方公開 AI 技術使用。（示意圖，圖源：閃電十一人 英雄們的勝利之路）

在 X 上， 日野晃博指出網路上流傳 Level-5 宣稱「 80 到 90%程式碼都是 AI 所寫」的說法是誤會。他解釋，公司有一款還沒發表並以 AI 為主題的遊戲，其中有工程師提到 「正在嘗試刻意用 AI 來寫程式」，並以此為例討論了未來可能會發生的事情。接著自嘲：「如果真的能用 AI 生成 80% 到 90% 的程式碼開發遊戲，拿恐怖會被 AI 業界爭相挖角吧。畢竟目前技術還沒有到那階段。」

但日野晃博馬上補充，使用 AI 能縮短整體的開發時間，這點不可小覷。尤其是大家想玩的 3A 大作通常需要花 5 到 10 年開發的情況，未來或許能迎來每 2 年就能玩到新作的世界。而 AI 被一些人視為「剽竊」的工具一點，就像刀子能用於料理也能成為兇器一樣，電腦能開發遊戲也能進行網路犯罪。AI 也是看使用方式而定，雖然可能產生剽竊內容，但只要正確使用，它擁有讓創意世界更加豐富的力量。

日野晃博最後提到，他想要在有生之年看到或是開發出超越現今 3A 大作標準的夢幻的遊戲。如果在這種情況下塑造出「使用 AI 即為惡」的印象，那科技的發展很可能會大幅滯後。所以他希望世界上的創作者和受眾，都能把「AI」當成為人類製作作品時所用的一種工具，希望通過各種技術革新，讓遊戲產業更加蓬勃發展。