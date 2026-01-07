3A大作用雲端遊戲就能玩！《赤血沙漠》公開上市同步登GeForce NOW

韓國遊戲研發商珍艾碧絲旗下開放世界動作冒險新作《赤血沙漠》 於「CES 2026」中公開將透過NVIDIA GeForce NOW雲端遊戲服務推出。

《赤血沙漠》將於NVIDIA_GeForce_NOW雲端服務中推出（來源：PEARL ABYSS官方提供）

在本次於美國拉斯維加斯舉辦的2026年消費電子展（CES 2026）中，NVIDIA宣布自家雲端遊戲服務「GeForce NOW」將支援《赤血沙漠》 。GeForce NOW是一項幫助玩家在不需安裝遊戲、不受設備性能限制情況下，也能隨時暢玩高規格遊戲大作的雲端服務；而《赤血沙漠》作為擴大GeForce NOW雲端遊戲陣容的一環，將於上市時同步開放於GeForce NOW平台遊玩。

《赤血沙漠》是一款以廣闊帕衛爾大陸為背景，描述主角Kliff與灰鬃團夥伴們一起展開旅程的開放世界動作冒險遊戲，本作預定於台灣時間2026年3月20日於PC及家用主機平台全球同步上市，各遊戲版本預購現正進行中，玩家將可於PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam 及 Apple Mac 等平台進行遊玩。

